"Поскольку Украина приближается к третьему году войны, эти люди нужны как никогда".

Украина принимает жесткие меры по уклонению от призыва, поскольку ей трудно найти бойцов для противостояния российской агрессии. Об этом в своем материале для The Washington Post пишут Фредрик Канкл и Сергей Корольчук.

Они напоминают, что вскоре после вторжения России в феврале 2022 года Украина усилила охрану своей границы. Дополнительные патрули и заборы из колючей проволоки - в частности, вдоль румынской границы - были предназначены для удержания людей, особенно мужчин, которые имели право на призыв, и хотели бежать из страны.

"Поскольку Украина приближается к третьему году войны, эти люди нужны как никогда. Лидеры по-прежнему просят больше оружия и боеприпасов от Соединенных Штатов и Европы - даже если признаки слабой поддержки среди этих союзников указывают на то, что Украине, возможно, придется сделать больше, чтобы вооружиться. Но даже больше, чем патроны, Украине нужны бойцы, что ведет к поиску новых путей мобилизации населения и усилению мер против уклонистов", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что после полномасштабного вторжения России мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Впрочем, многие обходят военную службу из-за "эквивалента" болезни, учебы или семейных обязательств. Так, отец, имеющий троих и более детей, освобождается от призыва.

"Некоторые из тех, кто хочет сбежать, нанимают проводников, чтобы провести их через горы. Другие совершают рискованное путешествие в одиночку. Один из них, 46-летний мужчина, который заблудился в прошлом месяце, получил сильное обморожение и умер вскоре после того, как его нашли. По меньшей мере 25 мужчин утонули во время пересечения реки Тиса, отделяющей Украину от Молдовы и Румынии. Но самым распространенным путем побега были большие пограничные переходы. Многие полагаются на поддельные документы, чтобы ускользнуть из страны. Другие прибегают к более сложным, даже отчаянным схемам", - пишут авторы.

В частности, мужчины втискивались в тайные отсеки транспортных средств, выдавая себя за священнослужителей и одеваясь в женщин, чтобы незаметно пройти через пункты пропуска. Сотрудник грузовой компании брал деньги за то, что мужчина призывного возраста стал водителем грузовика. 20-летний парень заключил фиктивный брак с родственницей с инвалидностью и пытался уехать из страны в качестве ее опекуна.

"Потребность в дополнительных войсках возникла, когда Украина начала готовиться к длительной войне. Ситуация в стране стала более опасной после того, как крупное контрнаступление остановилось, страны Европейского Союза не выполнили своих обязательств по артиллерийским снарядам, а конгресс отклонил обещание президента Байдена оказать больше помощи. В то же время Россия, более крупный и мощный враг, восстановила равновесие после недавних неудач. Ее экономика оказалась устойчивой перед лицом санкций и перешла на военное положение, а ее военные получили оружие от Ирана и Северной Кореи", - констатируют авторы.

Уклонение от призыва в Украине - последние новости

В Одесской области раскрыли очередную схему уклонения от призыва. В агрофирме, получившей оборонный заказ и имевшей право на бронирование работников, делали бронь всем желающим. За 4,5 тысячи долларов мужчин призывного возраста фиктивно трудоустраивали, делали бронь, а затем оформляли командировочные документы за границу.

Ранее УНИАН сообщал, что в Винницкой области суд оправдал военнообязанного за отказ воевать.

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