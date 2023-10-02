По словам мужчины, заявление об отказе от прохождения службы посоветовали написать работники военкомата.

Липовецкий районный суд Винницкой области оправдал местного жителя, обвиняемого в уклонении от мобилизации.

Согласно приговору суда, уроженец пгт Липовец признан годным к несению военной службы и 24 февраля этого года прибыл с вещами в военкомат.

По его словам, работники учреждения заявили, что если он боится, то может написать заявление об отказе. Также мужчине сказали, что он не подходит, потому что нигде не служил.

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Военнообязанный на это ответил, что хочет воевать, но не может, потому что имеет больные ноги и плохо ходит, а врачи на его замечания не обратили внимания.

Будучи пьяным, он в течение трех часов ожидал автобус на отправку, а затем на предложение работников военкомата написал заявление.

Мужчину обвинили в том, что он отказался от прохождения военной службы, подав письменное заявление начальнику военкомата. В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал.

В приговоре отмечается, что прокурором не предоставлено суду никаких доказательств, кроме этого заявления, которое вообще опровергает выдвинутое обвинение.

В частности отмечается, что указанный мужчина присутствовал в поименных списках военнообязанных и резервистов от 23 февраля - в отметках значится "пьяный". Именно на эту дату он и был вызван по повестке.

"То есть, согласно предоставленным доказательствам, мужчина мог избежать или отказываться от отправки в ВСУ именно 23 февраля, а не 24-го, поскольку доказательств, что его в этот день вызвали или включали в какую-то команду на отправку суду не предоставлено. А сама по себе подача заявления 24 февраля не может свидетельствовать об уклонении от мобилизации", - говорится в документе.

Суд оправдал военнообязанного, решив, что его вина не доказана. На приговор может быть подана апелляция.

Наказание за уклонение от мобилизации в Украине

В Украине за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации грозит уголовная ответственность. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком, что очень часто происходит в Украине.

Например, в Харькове за уклонение от мобилизации до 3 лет заключения осудили местного жителя. Однако он был освобожден от отбывания назначенного срока с двухлетним испытательным сроком.

Впоследствии апелляционный суд изменил приговор, назначив 3 года тюрьмы с реальным отбыванием наказания.

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