Также было сбито более 260 крылатых ракет различных типов. Продолжительность воздушных тревог за год составила почти 1097 часов.

В 2023 году столица Украины выстояла перед массированными воздушными атаками РФ: враг за год запустил по Киеву более 50 баллистических и аэробалистических ракет, более 260 крылатых ракет разных типов, а также почти пол тысячи ударных БПЛА. Всего это более 800 средств поражения.

Гостям столицы и киевлянам пришлось провести почти 1097 часов в воздушных тревогах. Суммарно это 45 дней. Об опасности сирены сообщали 939 раз, уточнили в Киевской городской военной администрации в новогодний вечер.

"За этот 2023 год враг совершил 73 воздушные атаки на город... Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено примерно 98% всех воздушных целей!",- уточнили там.

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В КГВА напомнили, что все уничтоженное Россией столица и Украина рано или поздно восстановят. Самое болезненное в годы полномасштабной войны - это потеря людей. За последнюю предпраздничную неделю (с 24 по 31 декабря) оккупанты убили войной в Киеве 69 человек. Треть жертв пришлась на 29 декабря - день массированного ракетного удара по Украине. "Ранения получили 294 жителя столицы, из которых 146 в 2023 году", - констатирует ведомство.

Также там уточнили, что в этом году столица как следует подготовилась к отопительному сезону, несмотря на то, что России удалось повредить 63% энергетических объектов города.

"Столица Украины - это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще мужественнее. Нас никто и ничто не сломает. Киев был, есть и будет столицей независимой и Сильной Украины! Вера и объединенность – это наш главный залог выиграть у врага. Одержать победу в этой войне! Вернуть мир в Украину!",- прокомментировал глава КГВА Сергей Попко.

Россия может ударить по Украине в Новый год 24-ю "Калибрами"

Сегодня стало известно, что страна террорист увеличила количество ракетоносителей ракет "Калибр" в Черном море до 3 кораблей. Это позволяет оккупантами ударить по Украине 26-ю ракетами, заявили Силы обороны юга Украины.

Там предостерегли украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Как известно, сейчас в небе Украины все еще находятся дроны "Шахед".

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