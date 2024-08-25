По его словам, украинские военные взяли в плен новых бойцов РФ.

Украинские военные имеют новые продвижения на территории России, также бойцам удалось пополнить обменный фонд.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Есть продвижение наших в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные боевые действия по еще одному. Есть пополнение обменного фонда", - сказал он.

Также президент напомнил, что сегодня россияне били по Сумской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Он прокомментировал ракетный удар по отелю в Краматорске, в котором находилась съемочная группа Reuters.

Видео дня

"Граждане Украины, Америки и Британии. Обычный городской отель был разрушен российским "Искандером". Абсолютно целенаправленно, продуманно. От этого удара семь человек пострадали, один человек погиб", - добавил Зеленский.

Удар по Краматорску

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупационные войска обстреляли Краматорск, попав в отель и повредив многоэтажный дом.

Сразу сообщалось о раненых журналистах и еще одном, который оказался под завалами. На месте начали поисково-спасательную операцию.

Вечером стало известно, что погиб британский журналист, еще четверо рерортеров из Украины, Соединенных Штатов Америки, Латвии и Германии получили ранения. Также пострадали две местные жительницы.

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