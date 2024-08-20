По его словам, в российском Генеральном штабе тоже понимают украинский замысел.

На данный момент военная операция на территории России не заставила оккупантов вывести значительное количество сил с территории Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Radio NV. "Да, по отдельным направлениям они собирают отдельными партиями, небольшими слоями. В российском Генштабе не идиоты сидят, они понимают замысел нашей операции - как обойти, ввести в заблуждение, заставить россиян оттянуть свои силы. К сожалению, пока что так масштабно это не происходит", - сказал он.

Эксперт отметил, что с Харьковского направления поступали противоречивые сообщения о возможной переброске российских сил, однако ситуация до сих пор непонятна.

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"Если мы говорим в целом о Покровске, наши военные говорят, что их в десятки раз больше, чем было в Соледаре 2022-2023 годов. Намного хуже. Прут, действительно, невероятно сильно, пешими порядками, группы по 5-10 человек. И без остановки, 24/7 КАБы. КАБы, говорят, кучность 200-250 метров, забрасывают в большом количестве и просто невозможно голову поднять", - рассказал Ступак.

Ситуация на Покровском направлении

Ночью в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что только за сутки на этом направлении произошло 63 боевых столкновения, три из них все еще продолжались. Украинские бойцы наносят россиянам потери, однако те продолжают давить.

По данным DeepState, войска РФ оккупировали Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулись возле Гродовки и в Заветном. Идут тяжелые бои за Нью-Йорк.

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