Если мы потеряем Часов Яр, у россиян появится возможность простреливать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

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За Часов Яр на Бахмутском направлении Донецкой области продолжаются тяжелые бои, россияне не имеют там продвижения. Однако в Часовом Яру решается судьба Донецкой области.

Военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что у россиян нет цели захватить Часов Яр под конкретную дату.

"Впрочем, цель дожать Часов Яр у них точно есть. Поскольку это уже не оперативный уровень, а стратегия", - заявил эксперт в эфире Еспресо.

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По словам Дикого, в Часовом Яру решается судьба Донецкой области, в частности, всей части Донецкой области, которая не оккупирована россиянами.

"Дело в том, что Часов Яр - это господствующие высоты. Если мы потеряем эти высоты, то потом отбить их будет очень сложно. А также у россиян появится возможность простреливать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск", - пояснил он.

Эксперт отметил, что за Часов Яр идут сложные бои.

"Дальше трудно будет не только противодействовать обстрелам этих городов, а сдержать продвижение оккупантов будет нелегко. Пока Часов Яр держится. За этот город идут очень сложные бои. Мы перебрасываем туда резервы. И для меня очень показательно, что туда были переброшены спецподразделения ГУР. Пока продвижений, к счастью, россияне там не имеют", - добавил он.

Бои за Часов Яр - последние новости

Военные, которые сейчас обороняют Часов Яр от россиян, говорят, что сейчас непосредственной угрозы для города нет, линия фронта здесь стабилизировалась.

"Какого-то существенного продвижения врага в полосе ответственности нет, линия фронта плюс-минус стабилизировалась. Очевидно, что сейчас непосредственной угрозы Часовому Яру нет", - отметил заместитель командира второго штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко, который вместе с собратьями защищает позиции в районе Часового Яра.

В то же время Тарасенко отметил, что враг продолжает атаковать украинских защитников по несколько раз в день, по крайней мере это происходит в полосе ответственности 5-й штурмовой бригады.

"Противник просто не доказывает своим людям, что на наших позициях есть обронцы, говорит, что позиции пустые и отправляет их почти всегда в одну сторону", - подчеркнул военный.

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