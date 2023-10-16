Александр "Лютый" отметил, что спецподразделение РФ, с которым столкнулись, было одним их самых сильных в России.

Спецназ Главного управления разведки Министерства Украины отправили в Бахмут для поддержки подразделений ВСУ, когда это было самое горячее направление. Оккупанты обстреливали город со всех сторон.

"Там было очень тяжело. Мы с первых дней сразу заехали на контактные позиции. Мы должны были укрепить существующие позиции ВСУ, а также продвигаться. Фактически вся штурмовая деятельность должна была быть за нами. То есть мы проводим зачистку квартала за кварталом, далее подтягивается укрепление от ВСУ вместе с нашими, которые могут оказать поддержку, если мы застряли и не можем продвигаться дальше. Это все было при поддержке и ВСУ, и артиллерийских подразделений, и ССО", – рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" в интервью "РБК-Украина".

При этом он указал, что россияне все же продавили позиции ВСУ, но это была работа специального боевого подразделения ГРУ России, а не наемников ЧВК "Вагнера".

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"Они прибыли в Бахмут в первой половине января. Огневой контакт у нас был на расстоянии 5-10 метров. Грубо говоря, они от нас сидели через забор. Это был ближайший контакт с врагом в моем опыте. Наша арта нас всячески поддерживала, но в противника было количественное преимущество, мины просто сыпались градом одна за другой", – вспоминает боец.

По его словам, эта вражеская группировка едва ли не самая сильная в армии РФ, а в Бахмуте было несколько сотен таких бойцов.

"Главным образом, это именно они и продавливали наши позиции в Бахмуте. У них, как и у нас, не было никаких опознавательных знаков или документов при себе. Но они контрастировали на фоне других. В случае отступления с позиций они сразу пытались забирать и своих раненых и "200-х". Там же были и "вагнеровцы". Но ты знал, чего от них ожидать. Но вот когда подключились ГРУ, то было сложно, поскольку они показали еще большую результативность, чем профессиональные "Вагнера", – подытожил спецназовец.

Бои за Бахмут - последние новости

Российские оккупанты долгие месяцы пытались захватить Бахмут. Город почти полностью уничтожен, поэтому украинские подразделения вышли из него и заняли позиции на флангах.

132 октября начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что на Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступление. За одни сутки украинские защитники продвинулись на сотни метров.

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