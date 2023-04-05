Защитники Украины несмотря на тяжелую ситуацию продолжают оборонять город-крепость.

Украинские защитники продолжают оборонять город-крепость Бахмут. Бойцы Силы Специальных Операций ВСУ показали ночную работу снайперов.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются ночью штурмовать украинские позиции.

"В ночное время суток, враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром", - говорится в сообщении бойцов ССО в Telegram-канале.

Видео дня

Военные отметили, что за несколько последних дней снайперы ССО в районе Бахмута уничтожили более 10 россиян.

Также бойцы опубликовали яркие кадры своей "ночной охоты".

Бои за Бахмут - что известно

Уже не первый месяц за Бахмут идут тяжелые бои. Россия потеряла тысячи единиц техники и груды "пушечного мяса", но все еще пытается захватить город.

4 апреля стало известно, что "вагнеровцам" удалось взять разрушенное здание мэрии Бахмута, а оккупанты продолжают наступление в районе центра. В то же время аналитики Института изучения войны опровергли заявления россиян о захвате железнодорожной станции Бахмут-1 и центра города.

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