Если россияне не хотят видеть войну, они должны ее завершить, принудив свое "руководство" к миру, отметил Подоляк.

В Офисе президента Украины обратились к россиянам на фоне боев в Курской области Российской Федерации.

"Каждая война страшная, а война в российском стиле - уродливая. Без жалости к своим и чужим, когда уничтожению отдается предпочтение над захватом. Десятки лет будут заживать пустыни, выжженные российскими бомбами на нашей земле. Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников - реальная "доктрина Герасимова" превратила преступления в тактику боевых действий", - написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

При этом, советник руководителя ОП подчеркивает, что теперь путинская армия воюет на территории РФ, обстреливает и штурмует российские города и поселки. В частности, российские пилоты многокилограммовыми бомбами уничтожают гражданскую инфраструктуру Курской области, заставляют десятки тысяч местных жителей покинуть свои дома. Российские солдаты грабят магазины, гражданские дома своих соседей.

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"Россияне, которые привыкли воспринимать войну как телевизионное шоу, теперь видят ее вблизи, собственными глазами. Отвернуться больше не получится: мы не позволим. Если не хотите видеть войну, вы должны войну завершить, принудив свое "руководство" к миру на справедливых условиях. Но возможно ли это в стране, где неформальное рабство является синонимом настоящего "русского мира"?" - заявил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ достигают поставленных целей в рамках операции в Курской области России. Также продолжает пополняться обменный фонд за счет взятия российских военных в плен.

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