Мусиенко отмечает возможность переброски вражеских сил из-за операции на Курщине.

Задействование солдат срочной службы в военные действия, в частности, в Курской области может привести к подрыву внутриполитической ситуации в России. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что операция Сил обороны в Курской области приведет к переброске войск на Курщину, в том числе с восточного направления.

"Я вижу положительные тенденции в этом процессе. Во-первых, переброска войск будет. Без этого не обойтись и не надо вестись на психологические ФСБшные уловки Путина, что операция на Донбассе будет продолжаться с наращиванием темпа. Он пытается посеять панику и неуверенность в том, что украинские силы поступили правильно, атакуя Курщину. А на самом деле все правильно, потому что перемещение будет. Наступательная операция ВСУ продолжается, ежедневно получаем информацию о продвижении украинских войск в Курской области. Можем говорить о переброске войск и с восточного направления. Но важнее то, когда Россия начнет активно перемещать своих солдат срочной службы", - подчеркнул Мусиенко.

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По его словам, задействование срочников в военных действиях может всколыхнуть российское пространство, активизировать так называемые комитеты солдатских матерей в России.

"Это может пошатнуть внутриполитическую ситуацию в России очень серьезно. Это мощный дестабилизирующий фактор, который повлияет на возможности и боеспособность российских подразделений и на внутриполитическую стабильность в России", - подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что никто не забывает о сложной ситуации на Покровском и Лиманском направлениях, но необходимо понимать, что цель контрнаступления и удара по Курщине - снять давление на востоке и многое изменить в стратегической и оперативной ситуации в России. "И это удастся",- убежден Мусиенко. Он отмечает, что враг ведет активные наступательные боевые действия на Восточном фронте и несет там чрезвычайно большие потери.

"После того как определенные войска будут перемещаться на Курщину, то нужно будет это кем-то компенсировать. Резервов в самой России не так много", - добавил он. По его словам, индикатором ситуации является то, что уже распространяется информация о возможности переброски солдат срочной службы из Мурманской области. При этом напомнил, что в ВСУ подтверждали, что ранее определенные российские подразделения с юга Украины передислоцировались и это движение будет, если не Курщину, то на восток под Торецк и Покровск.

Планы Путина на народное сопротивление провалились

"Не видно того, на что надеялся Путин и Кремль. Они бы хотели увидеть, чтобы после успешных действий Украины в Курской области россияне побежали штурмовать военкоматы. Но пока что такие процессы не показывает даже российская пропаганда", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт отмечает, что есть интересная особенность - ни одной фотографии, ни одного кадра даже российская пропаганда не смогла найти о якобы сопротивлении местного населения на Курщине или в других регионах ВСУ.

"Российская пропаганда хотела бы разыграть эту карту, но не может. То население, которое не выехало, если и не лояльное, то, по крайней мере, не противодействует ВСУ - нет сейчас никаких фактов того, что кто-то организовал какое-то подполье с охотничьим оружием, как это было в Украине, когда началось российское вторжение, когда народ Украины организовался в отряды ТРО и защищал свои населенные пункты и сопротивлялись оккупантам. Там ничего этого не происходит", - подчеркнул Мусиенко.

Он отмечает, что нет каких-то доказательств преступлений ВСУ против гражданского населения. При этом не исключает, что российская пропаганда может "склепать" какие-то фальшивые видео по этому поводу.

"Россия и Путин не ожидали такой мгновенной молниеносной успешной операции ВСУ на Курщине. Подтверждением этого является то, что у них не были заготовлены сценарии, что делать в такой ситуации", - сказал эксперт.

Контрнаступление ВСУ в Курской области

Как сообщал УНИАН, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщило, что Россия выводит часть войск из Украины в ответ на наступление украинских войск на Курскую область.

В то же время Politico Europe также сообщило со ссылкой на чиновника в Киеве, что "относительно небольшое" количество российских подразделений было выведено для ответа на вторжение в Курскую область. Американские чиновники сообщили журналу, что до сих пор неясно, сколько войск Россия выводит из Украины.

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