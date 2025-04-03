Такой метод россияне уже использовали под Часовым Яром, чтобы перекрыть дороги.

В Шебекино Белгородской области РФ россияне натягивают антидроновые сетки, в том числе на жилые дома. Город попадает в зону действия ВСУ, а оккупанты так пытаются обезопасить себя, и в какой-то степени такой метод работает.

Такое мнение в комментарии для "Фабрика новин" высказал военный эксперт Роман Свитан. По его словам, населенный пункт расположен рядом с границей, и попадает в зону поражения украинских дальних дронов, оружия тактического, оперативного уровня. Натягивая такие сетки, оккупанты пытаются противодействовать Силам обороны.

"С точки зрения военной логики – она, конечно, есть. Потому что, например, дрон на оптоволокне не зайдет. То есть, легкий дрон сетку не пробьет. Запутывается, взрывается или просто запутывается. Поэтому с этой точки зрения - есть смысл делать… В свое время россияне под Часовым Яром целые дороги сетками перекрывали, потому что понимали – дронами можно засыпать все", - сказал Свитан.

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Он добавил, что скоро распустится листва, которая сверху еще прикроет антидроновые сетки.

"То есть, в принципе, такой механизм работает от определенного количества боеприпасов, но, конечно, не от всех", - пояснил эксперт.

Он уточнил, что, например, против ракет HIMARS такие устройства бессильны.

Россияне натягивают антидронные сетки вдоль дорог

Напомним, что ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор ВСУ Виктор Трегубов рассказывал, что российские оккупанты для уменьшения потерь бронетехники начали натягивать антидронные сетки вдоль дорог. Кроме того, по словам военного, возросло применение врагом дронов на оптоволокне. Также противник устраивает дроновые засады: БПЛА "ждет" возле дороги, а потом атакует украинскую технику.

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