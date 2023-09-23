Бойцы ВСУ отмечают, что российские оккупанты ненавидят украинскую артиллерию.

Тяжелое вооружение, которое поставляет Запад, наносит значительный урон линиям обороны противника в ожесточенных боях под Бахмутом, рассказали украинские бойцы Reuters.

Как отметил один из командиров подразделения, ВСУ "очень полагаются" на тяжелую артиллерию, в том числе на польские орудия Krab и американскую самоходную гаубицу M109. Он отметил, что даже одно орудие может полностью перевернуть ситуацию, ведь с помощью одного такого орудия можно остановить атаку.

"Главное - целиться туда, куда нужно. Они (россияне) ненавидят нашу технику. Это то, что мы получаем из наших перехватов. Мы слышим, что продолжаем их мучить, а они продолжают задаваться вопросом, сколько у нас осталось боеприпасов", - отметил боец.

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Бои за Бахмут

В этом месяце украинские силы взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка вблизи Бахмута, сейчас на подступах к городу продолжаются тяжеліые бои, оккупанты пытаются вернуть себе утраченные позиции.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов раскрыл планы Украины по деоккупации Бахмута.

Он, в частности, рассказал, что украинские силы сконцентрируются на перекрывании всех путей снабжения оккупантов на этом направлении. окружат город, и только потом войдут в него.

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