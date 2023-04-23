Наемники основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина пытались закидать наших защитников гранатами под Бахмутом, однако подпустили их слишком близко.

Вооруженные силы Украины показали мощную перестрелку с наемниками ЧВК "Вагнер" в окопах возле Бахмута, которая закончилась для оккупантов "трагически".

Соответствующий ролик показал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. Он отметил, что стычка произошла в окопах возле Бахмута. Стрелком-героем со стороны Украины был боец 92-й бригады ВСУ.

В кадре "вагнеровцы" пытаются забросали наших героев гранатами, однако ВСУ подошли к ним слишком близко. В конце концов на дистанции нескольких метров враг таки получил свою "пулю в лоб".

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ЧВК "Вагнер" не могут окружить город Бахмут

Напомним, что по состоянию на субботу, 22 апреля, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер", несмотря на активные попытки, не смогли окружить город Бахмут. Об этом говорят аналитики ISW.

В последнем отчете американского Института изучения войны говорится, что враг смог приблизиться к "трассе жизни" O0506 к северо-западу от Хромового. Однако там не уверены, что эта дорога все еще важна для ВСУ. Также там констатируют, что по состоянию на 22 апреля город не взяли в кольцо.

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