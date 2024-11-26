Этот населенный пункт стратегически важен для оккупантов.

Для российских оккупационных войск на Северском направлении очень важен захват Белогоровки, но у них не получается осуществить свои намерения. Захватчики ограничены в проведении тактических штурмов из-за погодных условий и чрезвычайно плохой ориентации на местности.

В эфире телемарафона начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ Максим Антонов рассказал об обстановке в Белогоровке, неудачный штурм которой мог стать причиной снятия командующего российской группировкой "Юг":

"Они считают, если возьмут данный населенный пункт, то проведут инженерное оборудование позиций, а затем смогут накопить резервы и выдвинуться на Северск с целью его окружения".

По словам военного, в последнее время на этом участке фронта уменьшилось количество российских штурмов. В первую очередь это связано с погодными условиями, которые позволяют проводить любые тактические действия только в ограниченном количестве.

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"Во-вторых, личный состав противника достаточно плохо ориентируется на местности. Это показала практика боевых действия. Военнослужащие РФ, которых мы брали в плен, не ориентировались на местности", - акцентировал он.

Для того, чтобы хоть как-то заводить свои штурмовые группы, оккупанты применяли беспилотники. "Поднимали в воздух коптеры и штурмовая группа шла под коптеры".

Антонов отметил, что они неоднократно фиксировали отказы российских захватчиков идти на штурм на Северском направлении. Противник, судя по перехватам, делал это из-за страха погибнуть или получить ранения:

"Это происходит, когда уже начинаются штурмовые действия. Например, идет первая штурмовая группа, потом вторая, третья. И каждая терпит неудачу. У остальных, которые сидят и видят эти неудачи, появляются мысли, что возможно командование их отправляет на смерть. Это было неоднократно видно по перехватам - командиры им прямо в эфире угрожали убийством из-за отказа выполнять определенные задачи".

Кроме того, по словам военного, в последнее время уменьшилось количество разведывательных БПЛА типа "Орлан". Это связано, как с работой украинских расчетов зенитных FPV-дронов, так и с плохой погодой.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, на днях росСМИ написали об увольнении российского генерала-полковника Геннадия Анашкина, который командовал группировкой "Юг".

Оккупанта сняли с должности из-за того, что он подавал ложную информацию о продвижении оккупационных войск вблизи украинского города Северск.

Стоит напомнить, что россияне пытаются захватить Белогоровку, которая расположена на границе Луганской и Донецкой областей, уже фактически два года.

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