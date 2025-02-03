У России есть достаточное количество ресурсов, чтобы быть активными в течение текущего года, считает Селезнев.

На юге Херсонщины и Запорожья сейчас происходит странное затишье. Как считает военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев, его настораживает это, потому что у врага там сконцентрировано много сил и есть логистические пути.

"Потери российской армии ужасают масштабами. Что касается перспектив (пополнения армии РФ - УНИАН), я все же думаю, нам надо смотреть на эту историю сквозь призму того, что у России, во-первых, есть достаточное количество ресурсов, чтобы быть активными в течение этого, текущего года. Во-вторых, для меня определенным белым пятном является ситуация на юге Запорожской и на юге Херсонской областей", - сказал эксперт в эфире 24 канала.

По его данным, на указанном участке фронта функционирует группировка российских войск "Днепр", которую возглавляет генерал-полковник Михаил Теплинский. Общая численность этого формирования ВС РФ - до 150 тыс. личного состава.

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Военный эксперт говорит, что ему не понятно, почему там нет движения. Он не исключает, что оккупанты осуществляют определенные приготовления, или накапливают ресурсы, возможно есть у противника другой замысел. Аналитик скакал:

"Но меня все это удивляет... Почему там, именно на этом участке фронта, есть такая стагнация. Потому что логистические маршруты, по меньшей мере два - через Крым и вдоль северного побережья Азовского моря - у россиян есть. Может, есть какие-то рычаги, что заставляет РФ так действовать на этом участке фронта... Хотя, опять же, вспомогательными могли бы быть эти ресурсы, если бы их часть перебросили, например, куда-то в район Покровска. Ведь такой опыт российская армия имеет, в частности, когда своих десантников россияне вынуждены были перебросить на территорию Курщины".

Он добавил, что юг Украины не должен остаться без внимания, потому что там есть соответствующие условия, чтобы россияне могли вести определенные боевые действия.

"Абсолютно удобные условия для того, чтобы атаковать, вести боевые действия. Однако видим, что чем дальше, тем меньше даже боевых столкновений тактического уровня. Что с этим связано - не знаю. Но то, что не стоит надеяться, что там будет полное затишье в обозримой перспективе, и враг не будет искать слабые места в нашей обороне, я бы не рискнул", - подчеркнул Селезнев.

В то же время он добавил, что сейчас все внимание сейчас приковано к Покровскому направлению, к Лиманскому, к Купянску, где сейчас происходит наибольшее количество боевых столкновений.

Война в Украине - ситуация на юге

Напомним, россияне прибегают к экстремальным мерам безопасности для того, чтобы спасти Керченский мост, они усиливают его охрану, периодически перекрывают движение в обоих направлениях, тщательно проверяют документы. По словам представителя Военно-морских сил ВС Украины, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, этот путепровод остается одной из целей ВСУ в этом районе и оккупанты пытаются максимально защитить этот объект. По его словам, на очень жесткие меры со стороны оккупантов жалуются сами "нелегальные российские туристы", которые направляются в Крым.

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