Информацию "слили" первые два оккупанта, попавшие в плен.

Снайперы Сил специальных операций ВСУ взяли во время поиска позиций для работы в районе Белогоровки двух пленных, которые дали информацию, которая помогла "поймать" вместе 19 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ССО в Telegram, рассказывая историю снайперской пары 3 отдельного полка специального назначения. Речь идет об одном из эпизодов работы на Луганском направлении, когда вместе с пехотным подразделением, без единого выстрела было взято в плен 19 оккупантов.

Военный полка "Rabbit" на видео рассказывает, что когда они вышли в серую зону как снайперы искать для себя позиции, то "счастливо попали на расположение вражеского наблюдательного поста и взяли в плен двух дураков".

"Сидят два чувака и лопатами копают там что-то", - добавил он. При этом отметил, что удачей было и то, что минное заграждение врага было слабенькое и оккупанты от неожиданности "застыли со спущенными штанами".

В сообщении отмечается, что эти пленные на предыдущем допросе рассказали, кто они (мобилизованные из так называемых "ЛДНР"), а также о том, когда их будут ротировать и какие задачи у них стоят на данной позиции.

Отмечается, что на следующий день на той же местности были взяты еще пленные.

"Силам обороны удалось взять в плен 19 военнослужащих РФ и занять новые позиции на Белогоровском направлении", - говорится в сообщении.

ВСУ берут в плен оккупантов

Как сообщал УНИАН, в районе Работиного Запорожской области более 50 оккупантов сдались в плен ВСУ. По сообщению РосТГ-канала, оккупанты жаловались на отсутствие продуктов и боеприпасов, после чего избили своего командира и вместе с ним сдались в плен. Источник в Генштабе подтвердил информацию о сдаче в плен 52 солдат и одного командира оккупационной армии.

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