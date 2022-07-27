Беларусь закупает тысячу мешков для трупов, поскольку все запасы ушли на транспортировку россиян, которые напали на Украину.
Об этом заявил аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич в эфире телеканала "Эспрессо".
"Весной с территории Беларуси в отношении Украины была военная агрессия, в которой принимали участие российские военные. А куда возвращались раненые россияне или их трупы, к примеру, из украинского Полесья? Они возвращались в Беларусь. То есть вполне понятно, в чем везли эти трупы. Соответственно запас материально-технического обеспечения исчерпан. И такая закупка должна была состояться", - отметил он.
По словам Тышкевича, хотя мешки для трупов закупались не так и давно, запасы уже исчерпаны.
"В системе медицинской службы вооруженных сил Беларуси 5 военных госпиталей, где лечатся или обследуются не только военнослужащие, а также ветераны вооруженных сил и "приписаны категории лиц". Ветераны, то есть пенсионеры, имеют свойство умирать. А последняя закупка была на коронавирус. Поскольку импорт сейчас запрещен, то наиболее вероятно, что мешки для трупов будут закупать у собственного производителя, чтобы деньги не выходили из Беларуси", - пояснил эксперт.
Напомним, несколько ранее эксперт предположил, какую особую роль готовит Путин для армии Беларуси.
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