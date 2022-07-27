Все запасы потратили на транспортировку российских солдат.

Беларусь закупает тысячу мешков для трупов, поскольку все запасы ушли на транспортировку россиян, которые напали на Украину.

Об этом заявил аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич в эфире телеканала "Эспрессо".

"Весной с территории Беларуси в отношении Украины была военная агрессия, в которой принимали участие российские военные. А куда возвращались раненые россияне или их трупы, к примеру, из украинского Полесья? Они возвращались в Беларусь. То есть вполне понятно, в чем везли эти трупы. Соответственно запас материально-технического обеспечения исчерпан. И такая закупка должна была состояться", - отметил он.

По словам Тышкевича, хотя мешки для трупов закупались не так и давно, запасы уже исчерпаны.

"В системе медицинской службы вооруженных сил Беларуси 5 военных госпиталей, где лечатся или обследуются не только военнослужащие, а также ветераны вооруженных сил и "приписаны категории лиц". Ветераны, то есть пенсионеры, имеют свойство умирать. А последняя закупка была на коронавирус. Поскольку импорт сейчас запрещен, то наиболее вероятно, что мешки для трупов будут закупать у собственного производителя, чтобы деньги не выходили из Беларуси", - пояснил эксперт.

Напомним, несколько ранее эксперт предположил, какую особую роль готовит Путин для армии Беларуси.

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