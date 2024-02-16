Сообщается, что ситуация сложная, постоянно работает артиллерия и FPV-дроны врага.

На Бахмутском направлении ситуация продолжает оставаться достаточно сложной и напряженной, оккупанты подтянули тяжелую технику, артиллерию и пополнили боезапасы. Об этом рассказал в эфире темарафона пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников.

"В этом году наблюдается больше по количеству привлечения именно тяжелой брнированной техники. Если в прошлом году были больше пехотные наступления, пехотных подзроделей, то сейчас противник начал привлекать механизированную составляющую, пытаясь этим прорвать оборону. Сегодня он может контратаковать на некоторых направлениях привлекая где-то до роты танков, до роты личного состава с бронированными машинами. Однако на некоторых локациях продолжает штурмовать и малыми пехотными группами. То есть, можем наблюдать тактику, которая была у него раньше – пехотные группы, и изменения – привлечение механизированной составляющей. Даже в плохую погоду бросают в бой тяжелую технику, но все равно несут значительные потери" - рассказал Калашников.

В целом, по его словам, ситуация на Бахмуртском направлении продолжает оставаться достаточно сложной и напряженной. Враг не оставляет попыток постоянно контратаковать Силы обороны, особенно горячее направление на сегодня - это Часов Яр, где он постоянно осуществляет штурмовые действия, привлекая при этом механизированную составляющую. Также продолжаются штурмы в районе Клещиевки, Андреевки, на направлении Хромового и Ивановского.

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"То есть он (враг) пытается хоть где-то получить какое-то преимущество над нашими Силами обороны. Однако атаки мы отбиваем. Даже в некоторых локациях наоборот - освобождаем позиции от него, то есть освобождаем нашу территорию. Ситуация сложная, постоянно работает артиллерия и FPV-дроны", - констатировал пресс-офицер.

Как подчеркнул Калашников, оккупанты на приоритетных для российского командования направлениях мощно используют артиллерию, а также применяют авиацию.

"Довольно неплохое огневое поражение он держит. Можно сказать, что он подтянул артиллерию непосредственно на некоторые локации, пополнил боезапас. Также постоянную поддержку оказывает РСЗО. И он еще пытается применять фугасные авиационные бомбы, которые хоть и являются управляемыми, но не настолько точны, как работает "арта", - отметил он.

По его словам на направлении сейчас сосредоточено от 60 до 70 тысяч личного состава врага.

"Непосредственно когда у него заканчивается кое-что в подразделениях, он начинает подтягивать с оккупированных территорий тех, кого там насобирал частично мобилизованных. И также может производить внутреннее перемещение подразделений с одной локации на другую. То есть постоянные динамичные действия", - рассказал пресс-офицер.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба на Бахмутском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 10 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, но успеха они не имели.

Ранее, в конце января, Калашников сообщил, что российские войска несколько изменили свою тактику под Бахмутом. По его словам, враг вернулся к той тактике, когда использовал механизированные ударные группы.

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