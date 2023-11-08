Враг применил ракету Х-31 для уничтожения корабля.

За текущие сутки авиация Вооруженных сил Украины атаковала позиции российских военных 6 раз. Удалось попасть по районам сосредоточения "живой" силы, вооружению и технике врага в Украине.

Также Россия потеряли 3 зенитно-ракетных комплекса, сообщил Генштаб в своем вечернем отчете 8 ноября.

Ракетные войска Украины поразили 8 артиллерийских единиц, 2 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства ПВО, радиолокационную станцию, 3 РЭБ и еще одну важную цель противника.

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В эти сутки Россия нанесла 2 ракетных удара по Украине. Также враг реализовал 30 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. Есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

"К сожалению, есть раненые среди гражданского населения", - указал Генштаб.

По данным ведомства, РФ во время преступных обстрелов в очередной раз применила ракету Х-31. Попала по гражданскому судну.

В ГПСУ показали, как добили уцелевший панцерник РФ на фронте

Аэроразведка Государственной пограничной службы показала, как армия РФ "доатаковалась" на поле боя. Шеренга техники РФ пыталась идти в атаку, но ее сокрушили артиллерия ВСУ.

Удалось уцелить одному панцернику противника, который пытался вести огонь в одиночку, но он не долго продержался. Феерическое видео об уничтожении техники РФ.

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