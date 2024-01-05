Он отработал по целям в воздухе.

Украинские бойцы показали, как работает американский самоходный зенитно-ракетный комплекс "Avenger" в боевых условиях.

Видео работы обнародовали в официальном Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Они не указывают, где именно работал комплекс.

"Так работает ЗРК "Avenger"! Уничтожение воздушной цели бойцами 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка", - говорится в сообщении.

Avenger на вооружении ВСУ: что известно

В апреле 2023 года командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что этими ЗРК была усилена защита воздушного пространства Северной операционной зоны. Известно, что украинские бойцы проходили обучение работе с ними в Германии.

Уже летом сухопутные войска Вооруженных сил Украины публиковали снимки этих комплексов, отметив, что они уже доказали свою эффективность в сбивании дронов типа "Shahed" и российских ракет.

Известно, что на вооружении "Avenger" имеется восемь ракет Stinger и пулемет калибра 12,7 мм. ЗРК обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах.

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