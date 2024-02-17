3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго участвовал в боях за Авдеевку от начала и до завершения оборонной операции.

Командование Сил специальных операций ВСУ показали уникальные кадры, снятые в Авдеевке вместе с воинами 3-го полка ССО.

"Оборона этого города легла на плечи тысяч украинских военных из пехотных, штурмовых, артиллерийских бригад, различных спецслужб и сил специальных операций ВСУ", - говорится в подписи к видео.

Указывается, что 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго участвовал в боях за Авдеевку от начала и до завершения оборонной операции.

"На операторов ССО возложили немало задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки пехоте, работу FPV-дронами и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и т.д.", - отметило командование.

Там добавили, что события, показанные в фильме, демонстрируют небольшую часть той работы, которую выполняют воины Сил специальных операций на всех участках фронта.

ССО в Авдеевке - полное видео

Авдеевка сейчас - актуальное

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Авдеевском направлении бои перекинулись к Ласточкиному.

Всего за сутки на Авдеевском направлении украинские бойцы отразили 14 атак врага возле Ласточкиного Донецкой области.

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