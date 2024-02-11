Защитные действия Румынии, которая приводит в повышенную готовность свои средства ПВО, адекватная реакция на агрессию РФ.

Россия регулярно использует маршруты для дронов-камикадзе вдоль государственной границы Украины с соседними странами, чтобы обезопасить свои воздушные цели, рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, из-за массированной атаки дронами ночь в южных регионах прошла очень неспокойно.

"Враг не прекращает таких усиленных атак: 26 дронов - это мощное влияние на жителей не только прифронтовых территорий, но и в тылу. Атака продолжалась более 5,5 часов, напряженно работали системы ПВО", - сказала она.

Военная добавила, что агрессор атаковал прибрежную полосу инфраструктуры и агропромышленные объекты. Было попадание в Николаеве, а в Одесской области обломками сбитого дрона повредил спортивный комплекс.

Видео дня

Она акцентировала, что в странах, граничащих с Украиной, в частности, в Румынии серьезно относятся к опасности, которую несут подобные атаки проходящие в непосредственной близости к государственной границе.

"Действительно, уже не впервые враг использует линию государственной границы, в том числе и по Дунаю, для того, чтобы заходить на удары и пытаться таким способом обезопасить свои воздушные цели", - рассказала Гуменюк.

Как она напомнила, Румыния уже ощутили на себе последствия российской агрессии - на ее территории фиксировались падения дронов. Поэтому защитные действия соседнего государства, которое приводит в повышенную готовность свои средства ПВО, вполне адекватная реакция на поведение РФ.

По мнению Гуменюк, атаки по прибрежной, портовой инфраструктуре свидетельствуют о стремлении оккупантов навредить работе морского транспортного коридора, безопасность которого обеспечивают ВСУ.

Атака РФ ночью 11 февраля

Как сообщал УНИАН, ночью 11 февраля российская армия совершила массированную дроновую атаку, которая длилась более 5,5 часов, по южным областям Украины. Приоритетом врага была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты. Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окружающие жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод. Ранение получил гражданский человек.

Результатом боевой работы украинских защитников стало сбитие 26 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136: 18 - на Николаевщине, 4 - На Одесчине и по 1 - на Херсонщине, Днепропетровщине, Кировоградщине и в Винницкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: