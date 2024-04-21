Учитывая количество российской ПВО и особенности ее устройства, важно сохранить тенденцию массированных атак беспилотниками по территории РФ, говорит эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа на восемь областей РФ в ночь на 20 апреля, во время которой россияне якобы сбили 50 дронов.

Как отметил эксперт в эфире телемарафона, во время подобных атак необходимо пройти противовоздушную оборону врага, отвлечь его и провести всю операцию таким образом, чтобы пройти РЭБ, ПВО и достичь цели.

"Каждый беспилотник выполняет свою задачу, и есть такие, которые надо, чтобы сбили. Сознательно есть цели, которые летят на то, чтобы отвлечь и истощить ПВО врага, и это тоже очень важно. Они выстреливают свой запас, как бы там ни было, несмотря на все запасы ракет. К тому же, их дезориентируют воздушными шарами, которые имитируют полеты самолетов F-16 и даже F-22, но это уже троллинг такой. Чтобы враг видел, что датчики срабатывают и соответственно системы ПВО", – рассказал Мусиенко.

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Все задачи заранее планируются. Важным аспектом является дезориентация противника.

"Российская ПВО устроена таким образом, что они перекрывают оккупированную территорию, границу и это два эшелона, которые надо пройти. Для этого есть дроны, чтобы дальше прорваться. Когда прорываешься вглубь территории России, там еще зона, которая перекрывается вдоль Москвы. Дальше – только объектовое ПВО. Это означает, что какие-то объекты прикрыты, а какие-то нет", – акцентировал он.

Россия не может прикрыть все важные объекты. Речь идет о НПЗ, аэродромах, военных предприятиях. Соответственно, как только направляются удары на одни объекты, россияне начинают туда перебрасывать свою ПВО.

"Например, Путин дал поручение, чтобы "Панцирь" прикрыл НПЗ. Откуда они берут ПВО для прикрытия НПЗ? Они же не с фронта взяли, а откуда-то вытащили. Тут уже задача наблюдения, разведки, откуда перетащили – значит, целимся по этим объектам. Они физически не могут все защитить", – подчеркнул эксперт.

Мусиенко заметил, что украинские дроны успешно долетают и поражают цели в тылу противника, поэтому не стоит на этом останавливаться.

"Из того, что мне известно, коэффициенты попаданий очень хорошие. Я даже не ожидал, когда получил соответствующую информацию, что настолько они неплохие. При том, сколько у России ПВО. Чтобы они (попадания дронами –УНИАН) стали более массовыми, нужно не останавливаться на том, что мы видим. Больше производить, больше это финансировать", – сказал он.

Подготовка к массированным атакам беспилотниками требует накопления определенных ресурсов, которые надо произвести.

"Все это украинского производства, и мы не используем оружие западного образца для ударов по России. С каждым разом прогресс более заметен. Думаю, сейчас пройдет определенный промежуток времени, и мы снова увидим масштабные атаки. И они так будут идти волнами, пока способности не вырастут до того, чтобы выйти на ежесуточный уровень, чтобы ежедневно что-то летело по российским объектам", – резюмировал Мусиенко.

Атаки дронов по территории РФ

Украинские БПЛА неоднократно становились причиной "бавовны" на территории РФ. Они поражали аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие важные для врага объекты.

В ночь на 20 апреля восемь российских областей были атакованы беспилотниками самолетного типа. Под прицелом была Белгородская, Брянская, Курская, Тульская, Смоленская, Рязанская, Калужская и Московская области РФ.

Источники сообщают, что это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью украинских дронов стала инфраструктура, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России – НПЗ и объекты энергетики. Под удар БПЛА попали НПЗ в Смоленской области и электроподстанции в Калуге и Брянске.

В российском Минобороны отрапортовали, что их ПВО якобы уничтожила и перехватила 50 БПЛА.

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