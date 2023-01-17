Отсутствие атак иранскими дронами со стороны РФ объясняют, в частности, погодными условиями.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, почему российские оккупанты не запускают по Украине иранские дроны-камикадзе с момента последней атаки беспилотниками 2 января 2023 года. Она заявила, что причиной этому в частности является то, что Россия должна подготовить места базирования и военных для новой атаки дронами Shahed.

"Определенным образом, возможно, и погода влияет на то, что не используются БПЛА Shahed, потому что штормовая погода и очень сильный порывистый ветер, как правило, вредит использованию этого вида оружия", – отметила Гуменюк в эфире "Эспрессо".

По словам Гуменюк, этот фактор влияет на полетность иранских дронов.

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"В последнее время мы видим, что они их не применяли – вполне вероятно из-за того, что должны подготовить и места их базирования, и персонал, который будет ими пользоваться. В любом случае, угроза остается – вполне вероятно, что такая пауза оправдана тем, что они готовятся к следующему удару", – добавила глава пресс-службы ОК "Юг".

Война в Украине: применение Россией иранских дронов

6 января 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у Российской Федерации значительно снизились запасы ракет с 24 февраля 2022 года, когда армия РФ вторглась на территорию Украины. Что касается иранских дронов-камикадзе, то их у Кремля осталось всего 12%.

В американском Институт изучения войны заявили, что российские оккупанты могут использовать против Украины все беспилотники, которые Иран пообещал им передать, до мая этого года. Из-за этого, предположительно, российские власти будут пытаться добиться новых соглашений с Ираном по сотрудничеству в военной сфере.

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