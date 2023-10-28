Россияне ударили по Днепропетровской области четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К".

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины раскрыли детали ночной атаки российских захватчиков по Днепропетровской области. Об этом говорится в Telegram ВС ВСУ.

"Около часа ночи 28 сентября 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски осуществлялись из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма.

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Зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины сбиты три крылатые ракеты, четвертая - тоже не достигла своей цели.

Атака РФ ночью 28 октября

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ночью 28 октября ударили ракетами по Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram отметил, что украинские воины отлично отработали - ликвидировали три вражеские воздушные цели.

По его данным, противники также два раза били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине (Никопольский район) - запустил по селам полдесятка снарядов, обошлось без пострадавших и жертв.

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