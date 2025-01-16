Премьер Британии заявил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно.

Украина передаст "привет" российским оккупантам в ответ на атаку по Киеву сегодня, 16 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заявления для СМИ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы передадим привет им также", - сказал он, комментируя атаку беспилотниками, которая произошла во время их со Стармером встречи.

Видео дня

В то же время Стармер, заявил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно.

"Это напоминание для всех нас, что видят украинцы ежедневно. Это ежедневная угроза, с которой сталкивается Украина", - сказал британский премьер.

Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве с Великобританией

Как сообщал УНИАН, Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Документ в Киеве подписали президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер.

Украинский лидер назвал это выходом на новый уровень отношений между странами.

"Мы уверены в независимости нашего государства, и это то, что украинцы уже никогда не отдадут. Мы уверены в наших европейских партнерах, и это то, что укрепляет и Украину, и Британию, и все наше евроатлантическое пространство. Это основа для взаимодействия наших народов на поколения вперед", - сказал он.

По словам Зеленского, соглашение действительно всеобъемлющее. Оно включает безопасность, оборонные, экономические и технологические элементы, а также взаимодействие в информационной и культурной сфере.

Вас также могут заинтересовать новости: