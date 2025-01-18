Россияне, скорее всего, будут бить по столице баллистикой, считает обозреватель.

Российские войска продолжат бить по Киеву в основном баллистическими и аэробаллистическими ракетами, которые труднее сбить. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя удар России 18 января.

"Искандеры", KN-23, "Кинжалы", для того, чтобы рассчитывать на попадание в большей степени, чем крылатыми ракетами", - сказал он.

При этом эксперт объяснил, почему в этот раз взрывы прогремели почти одновременно с объявлением воздушной тревоги в Киеве:

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"Когда бьет баллистика, то может быть такое, что воздушная тревога звучит одновременно с ее пролетом. Я помню, был случай, когда после того, как прилетели ракеты, прозвучала сирена воздушной тревоги, или она звучала буквально за одну минуту перед тем, как прилетает ракета. Это связано с тем, что трудно отследить пуск, очень быстро эти ракеты летят, очень малое время на реакцию".

Атака на Киев 18 января - что сообщалось

Напомним, рано утром 18 января Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами.

Позже стало известно, что погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказались.

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