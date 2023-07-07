Еще один "Шахед" упал на частное предприятие и вызвал там сильный пожар.

Во время ночной атаки беспилотников один из российских "Шахедов" после сбития упал на автомобиль и убил в нем двух человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал область "Шахедами". 6 беспилотников сбили защитники из Воздушного командования "Восток". Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе. К сожалению, двое мужчин погибли", – сообщил глава региона.

Еще один российский дрон попал по частному предприятию в Криворожском районе, вызвав там масштабный пожар. Площадь возгорания составила более 100 кв.м, а пламя достигало 4-метровой высоты. К настоящему моменту пожар потушен, пострадавших нет.

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Также оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Тоже без пострадавших.

Ночная атака "Шахедов" – что известно

Ночью оккупационные войска атаковали Украину дронами типа "Shahed". Во многих областях была объявлена воздушная тревога. О пусках вражеских беспилотников в Воздушных силах ВСУ сообщили в 22:15 6 июля.

Позднее стало известно, что россияне запустили 18 дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Россияне запускали их из Приморско-Ахтарска в направлении Азовского моря. Всего было зафиксировано три волны пусков.

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