Враг запустил по Днепропетровской области иранские беспилотники.

В ночь на среду, 10 мая, российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

Украинские воины около полуночи приземлили иранские "Шахеды", сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. "Агрессор снова направил на область дроны... подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили три... беспилотника... Cпасибо ПВО за круглосуточную стражу...!", - отметил глава ОВА.

Чиновник добавил, что в регионе остальная ночь проходила без атак со стороны противника.

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Стоит отметить, что враги уже не раз били по разным областям Украины беспилотниками. По состоянию на 9 мая на нашей земле ликвидировали 2618 дронов противника оперативно-тактического уровня.

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Враг много раз обстреливал регион из различного вооружения, есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

В частности, в ночь на 9 мая оккупанты запустили на Днепропетровскую область восемь ракет, все они были ликвидированы силами ПВО Украины. Обломки ракеты упали на многоквартирный дом в Днепре, пострадала женщина.

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