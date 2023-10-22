Десантники ВСУ за одно сражение уничтожили 5 танков РФ и немало другой техники.

На рассвете 22 октября армия РФ двинулась в новый штурм в одной из зон боевых действий в Донецкий области и "нарвалась" на десантников из Николаева.

За один бой оккупанты потеряли 5 танков, 4 БМП и 20 бойцов пехоты, заявляет на своей странице в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Враг снова проверил устойчивость обороны десантников 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области.... На рассвете российские оккупанты начали штурм позиций маруновых беретов из Николаева. Чтобы достичь эффекта полной неожиданности враг применил дымы. Впрочем, разведка вовремя заметила выдвижение вражеской колонны и артиллерия десантников начала наносить огневое поражение противнику", - информирует командование.

Как отмечается, когда враг подошел на необходимое расстояние, в бой вступили противотанкисты, которые метким огнем из противотанковых ракетных комплексов начали жечь технику оккупантов. Также в этом бою десантники активно применяли дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты со сбросами.

По итогу, враг понес значительные потери в технике и живой силе. Как крушили танки РФ смотри ниже в видео:

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Как сообщал УНИАН, в Украине потери врага по состоянию на 22 октября подскочили и пересекли новую психологическую отметку - теперь они составляют более 293 тысяч человек. В частности, за прошедшие сутки ликвидированы 980 российских оккупантов. Кроме того, уничтожено еще немало техники захватчиков, в том числе 19 боевых бронированных машин, 18 танков, 15 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, девять дронов оперативно-тактического уровня и другая техника.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки больше всего оккупанты атаковали на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях. В Генштабе отмечают, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также сообщили, что подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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