В ВСУ раскрыли, какие хаотичные стрельбища враг позволяет себе на Лимано-Купянском направлении.

Оккупантов не испытывают нехватки боеприпасов - они увеличили почти вдвое интенсивность обстрелов Лимано-Купянском направлении, стреляя хаотично, иногда даже по воробьям.

Об этом руководитель пресс-службы штурмовой бригады "Стальний кордон" подполковник Иван Шевцов сказал в эфире телемарафона.

"Если говорить за период до Нового года и сейчас, то враг больше активизировался на Лиманском направлении", - отметил он.

Шевцов добавил, что на Купянском направлении достаточно высокая интенсивность атак сохраняется. По его словам, за прошедшие сутки на этих направлениях враг совершил 13 атак.

Военный отметил, что армия РФ продолжает осуществлять интенсивные артобстрелы позиций Сил обороны и приграничных населенных пунктов. По его словам, противник начал использовать технику во время штурмов.

Он рассказал, что оккупанты за прошедшие сутки совершили 707 артобстрелов.

"Это довольно много. В среднем к Новому году было около 400-500, а сейчас в среднем - 700-800. Это свидетельствует о том, что у врага нет недостатка боеприпасов", - подчеркнул Шевцов.

По его словам, также противник интенсивно использует дроны, в частности, за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении было 17 случаев применения FPV-дронов.

Боеприпасов у Сил обороны пока достаточно, но их используют точечно, то есть, если есть определенная цель, то тогда происходит применение артиллерии, указал Шевцов. "А враг, имея больше боеприпасов, чем мы, осуществляет артобстрелы хаотично, просто пугая местное население", - добавил он.

Шевцов отмечает, что оккупанты хотят до начала президентских выборов в России выйти на рубеж левого берега реки Оскол, занять населенные пункты Купянск и Купянск-Узловой. "Но таких дедлайнов у них уже было много и никаких успехов на этом направлении у врага нет", - отметил подполковник.

Последние новости фронта - о чем говорит Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений, из них половина - на Авдеевском направлении.

На Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполовки Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

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