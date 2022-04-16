Сейчас российский режим размышляет над тем, как преподнести поражение населению.

Алексей Арестович, военный эксперт и советник главы Офиса Президента заявил, что Россия уже проиграла войну против Украины, сейчас российский режим размышляет над тем, как преподнести поражение россиянам.

"Сейчас главная проблема России не внешняя, не украинская. Она для них внутренняя – как продать поражение", – заявил Арестович в эфире "24 канала".

Советник подчеркнул, что накануне россияне в пятый раз за 50 дней войны изменили официальные цели своей, так сказать, "спецоперации". Теперь самое главное – взять Мариуполь, чего бы это ни стоило.

Впрочем, Арестович напомнил, что сегодня президент Зеленский сделал заявление: если Российская Федерация истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

"Теперь Украина диктует условия, им (России – ред.) нечего ответить. У них кризис и катастрофа, они не знают как выходить из этой ситуации", – добавил Арестович.

Арестович о массовых ракетных обстрелах россиян

По украинским городам в последние дни увеличились ракетные обстрелы. Арестович уверяет, что это не наступление российских войск, это их месть за уничтожение "Москвы" – флагмана Черноморского флота.

Накануне в Минобороны России угрожали ударами по правительственным зданиям в Киеве. Однако советник главы ОП уверяет, что словами, характер и направление этих ударов никоим образом не связано с наступлением.

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