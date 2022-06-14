Он считает, что в Европе "строят воздушные замки" насчет политики России.

Президента России Владимира Путина остановит только "простой и прямой мордобой" на поле боя - до полной потери возможности наступать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

Для этого Украине нужно "оружие и ещё раз оружие", считает он.

"Трагедия в Буче не особо их (Запад - УНИАН) подвинула, наша логика и расчёты не особо, явные угрозы, что если украинская территория будет поглощена, Украина прекратит своё существование (...) когда угроза Европе станет куда более сильной. На них это тоже не действует, они так не мыслят", - сказал Арестович.

По его мнению, Европа убеждена, что ускорение евроинтеграции, введение санкций против Российской Федерации и заключение мира может сдержать агрессивную политику Путина.

"И пока они строят воздушные замки из стеклянных карт, мы здесь понимаем только одно - Путина остановит простой и прямой мордобой, физические потери до невозможности наступать", - подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, что ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки.

В министерстве иностранных дел РФ обвинили польских политиков в эстремизме и разжигании конфликтов.

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