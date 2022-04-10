Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля.

Россияне сосредоточивают резервы вблизи Харькова для продолжения наступательной операции на областной центр.

Об этом во время брифинга в ОП заявил советник главы Офиса Алексей Арестович.

Он добавил, что сейчас погодные условия не позволят оккупантам провести атаку быстро.

"В районе Харькова противник сосредотачивает резервы, подтягивает ремонтные подразделения, которые должны обеспечить ввод новых сил. Ближайшие 10 суток прогноз погоды – это осадки. Причем осадки 50 мм, которые должны выпасть. Это значит, что противнику будет очень трудно наступать. Потому что развяжется земля. Как видим, и небо работает на нас", - сказал Арестович.

Ранее спутниковые снимки Maxar Technologies показали 12,8 км военную колонну России по направлению к Харькову. Враг перевозил новое тяжелое вооружение для начала следующей фазы наступления.

Как сообщал утром Генштаб, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма и установить контроль над Мариуполем.

Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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