Эксперты отметили, что Кремль сможет объявить о военной победе.

На фоне ожидания контрнаступления Вооруженных сил Украины СМИ Российской Федерации получили "темники". Таким образом Кремль пытается снизить потрясение россиян от возможных успехов защитников Украины.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Кремль разослал инструкции российским СМИ, как освещать контрнаступление ВСУ. Такое решение российской власти говорит о попытке создать информационные условия для эффективной обороны РФ и для смягчения потрясений от успехов украинских войск.

В "темниках" призывают "не снижать ожиданий в отношении объявленного украинского контрнаступления" или заявлять, что Украина не готова к контрнаступлению, трактуя возможность наступления ВСУ как данность. Кроме того, указано, что росСМИ должны сосредоточиться на помощи Запада.

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Издание "Медузе", ссылаясь на свои источники в Кремле, пишет, что таким образом Кремль сможет объявить о военной победе в случае неудачи контрнаступления ВСУ и объяснить успешное контрнаступление, утверждая, что потери РФ будут понятны, так как "весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте".

"В предполагаемом документе говорится, что Кремль готовится, если не ожидает, украинских успехов и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве", - указано в сообщении.

Контрнаступление ВСУ - послдение новости

Украина не скрывает подготовку к освободительной операции. Об этом говорится на самом высоком уровне.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил о подготовке к контрнаступлению. При этом он указал, что решающей битвой станет та, в результате которой деоккупруют украинские земли.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готовит контрнаступление в ближайшие недели и призвал внимательно следить за его развитием.

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