Украинские силы пока не преодолели все подготовленные российские оборонительные позиции возле Вербового.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики допустили, что оккупанты все еще контролируют сегменты длинной линии траншей российских боевых позиций между Роботио и Вербовым, особенно вблизи тактической возвышенности на юге.

В отчете говорится, что российские войска установили боевые позиции почти в каждой полосе деревьев, через которые медленно и систематически пробивается украинская пехота.

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"У российских войск есть больше полевых укреплений за Вербовым; Например, к северу от Очеретувате имеется больше противотранспортных траншей и боевых позиций. Однако неясно, насколько эти позиции укомплектованы живой силой. ISW продолжает считать, что российские вооруженные силы не имеют достаточных сил, развернутых на этом участке фронта, чтобы полностью укомплектовать свою эшелонированную оборону", - высказали мнение ананлитики. Они добавили, что таким образом ВСУ получат возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы.

Кроме того, в ISW отметили, что ВСУ углубляют проникновение в Запорожскую область и атакуют Новопрокоповку в 1,5 км к югу от Роботино.

Также в Институте отметили, что заявление начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова подтвердило недавнюю оценку ISW о том, что украинские контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута закрепили там значительную часть российской боевой мощи, которая в противном случае была бы доступна для усиления российской обороны на юге, или, в данном случае, для попытки заставить украинские войска передислоцироваться для защиты от атак россиян в районе Купянска.

Аналитики отметили, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута. При этом в ISW отметили, что наблюдали, как элементы 11-й бригады ВДВ перебрасывались в Бахмут и участвовали в боевых действиях, начиная с июня и июля 2023 года. Однако, эти элементы начали наступление без должной артиллерийской поддержки и, что российские вооруженные силы не смогли ввести дополнительные резервы для усиления наступления бригады, что привело к гибели большого числа россиян.

Кроме того, российские войска возобновили наступательные операции на линии Донецк-Авдеевка, но не продвинулись. По некоторым данным, оккупанты пытались атаковать Марьинку и возобновили наступление на подступах к Красногоровке.

Также в отчете приводятся слова бывшего главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая о том, что российские войска в Луганской области сократили интенсивность артиллерийского огня, поскольку там проводится ротация личного состава.