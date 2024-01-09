В настоящее время в этом районе в расход пускают "гордых дамбасят", сказал Коваленко.

В районе Авдеевки командование российских оккупантов вернулось к применению в штурмовых действиях преимущественно пехоты "ДНР". То есть в настоящее время "на убой отправляется в основном донецкое быдло".

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что в направлении Красногоровка-Новобахмутовка ведутся штурмовые действия ресурсом 132-й ОМСБр 1АК и лишь отчасти они имеют поддержку 30-й ОМСБр 2 ОВА.

Он добавил, что в районе промзоны оперируют подразделения 1-й ОМСБр 1 АК и ДРШБр "Ветераны", причем не особо успешно "оперируют".

Видео дня

"Ресурс регулярных подразделений оккупантов явно берегут и накапливают, увеличивая группировку, сосредоточенную на наступлении на Авдеевку. Очевидно, что делается это с целью подготовки более мощной волны наступления на Авдеевку, дабы до так называемых выборов президента РФ закрыть вопрос по этой локации и дать Путину возможность с этой "победой" идти на выборы", - выразил мнение аналитик.

Коваленко оценил, что предельным значением накопления группировки оккупантов может быть показатель в 60 тыс. человек, после чего и начнется самое отчаянное наступление на Авдеевку. Но, для накопления такого количества в районе Авдеевки командованию оккупантов необходим минимум месяц. То есть, основной рывок у россиян может начаться со второй половины февраля. "Любые движения раньше - надрыв с потерями, компенсация которых займет еще время. А пока готовится такой сценарий, на убой отправляют "гордых" дамбасят", - подытожил Коваленко.

Ситуация в районе Авдеевки

В Авдеевке уже несколько месяцевидут ожесточенные бои. Всего за месяц почти 100 российских оккупантов на Авдеевском направлении сдались в плен, а из-за морозов в ближайшее время их количество может существенно увеличиться. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

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