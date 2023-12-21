Коваленко рассказал, что позволяет вражеским дронам так долго летать над территорией Украины.

В ночь на 21 декабря российские оккупанты запустили по Украине 9 групп дронов-камикадзе, в количестве от 3 до 7 единиц.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Маневрирование и постоянная смена траектории полета, а так же использование в маршруте полета воздушного пространства над сухопутными, труднопроходимыми зонами, позволило дронам сохранять присутствие в воздушном пространстве Украины до 7 часов", - обратил внимание аналитик.

Коваленко отметил, что пуски первой группы Shahed-131/136 совпали с взлетом МиГ-31К, что могло стать отвлекающим маневром, для рассредоточения внимания сил ПВО.

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Эксперт отметил, что с начала декабря россияне уже применили 347 дронов-камикадзе, что сопоставимо с количеством налетов за весь ноябрь. "При сохранении такой интенсивности пусков, в декабре россияне вполне могут повторить майский показатель, но о преодолении сентябрьского рекорда пока говорить рано", - отметил он.

Атака дронов в ночь на 21 декабря

В ночь на 21 декабря оккупанты осуществили очередной налет дронов-камикадзе Shahed-131/136, в ходе которого было использовано 35 воздушных объектов, из которых 34 сбили силы ПВО.

Запуск дронов производился с мыса Чауда во временно оккупированном Криму и Приморско-Ахтарска. Время пуска – в районе 20:00. Завершение мер по нейтрализации дронов-камикадзе около 02:50.

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