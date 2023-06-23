Пентагон закупит от полторы до трех тысяч таких ракет.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об американских ракетах класса "воздух-воздух" AMRAAM, которые США закупят в том числе для Украины.

"Это высокоточная, самонаводящаяся ракета. Если самолет попадает в поле видимости этой ракеты, то, естественно, она его достигает. Уклониться от этой ракеты невозможно, потому что она имеет управляемость на всех участках траектории, особенно на последнем участке ракета четко корректирует, держит цель", - отметил он.

По словам Жданова, дальность полета этой ракеты может составлять до 180 километров:

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"Эти же ракеты используются в противоракетных комплексах NASAMS, но с дальностью в 40 километров".

Жданов добавил, что США заказали ракеты AMRAAM различных модификаций в количестве от полторы до трех тысяч штук: "Сколько нам достанется - посмотрим. Будем надеяться, что несколько сотен".

Американские ракеты AMRAAM - что сообщалось

Напомним, в одном из последних сообщений Пентагона говорится, что ведомство заключило контракт с оборонной компанией Raytheon на производство ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM на сумму 1,1 миллиарда долларов. Сообщалось, что часть этих ракет передадут более 15 странам, в том числе Украине.

AMRAAM - американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения. Максимальная дальность пуска ракеты составляет от 50 до 180 километров.