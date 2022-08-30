Она понесет тяжелейшее поражение в этой войне.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что 29 августа для армии РФ и для российского общества началась катастрофа.

Об этом он сказал в ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, украинская военная стратегия учитывает психологическое моральное воздействие на оккупантов.

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"Солдаты узнают, что подмога не подойдет, потому что переправа разрушена. Они узнают, что не смогут отойти, потому что переправа разрушена. И с каждым днем, с каждым часом мы будем повышать в них чувство безнадежности. Это часть плана", - объяснил он.

Арестович убежден, что в таких условиях российский солдат будет задаваться вопросом, что он делает на этой войне, но ответа не найдет.

Советник ОП считает, что россияне должны осознать, что они понесут тяжелейшее поражение.

"Это будет катастрофа для российских военных и их общества. Она началась 29 августа, в активную фазу перешла. Сейчас мы осуществили перелом. Это долгая дорога к смерти. К гражданской, моральной, психологической, политической. Владимир Владимирович, у вас там ничего не чешется? Это ваш конец начинается", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях юга.

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