Американский генерал назвал главные вызовы для ВСУ на Донбассе

Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил, что российская тактика боев на востоке Украины демонстрирует сложную интеграцию беспилотных летательных аппаратов, электронных, минометных и артиллерийских средств ведения войны, что создает серьезные проблемы для украинских войск.

Читайте такжеРоссия будет искать местонахождение "Джавелинов" в Украине - экс-командующий армии США в Европе Об этом сказал Годжес в Вашингтоне во время выступления на Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия, передает радио Свобода.

«Российская способность к электронным войнам – это то, о чем нам никогда не приходилось беспокоиться в Афганистане и Ираке. Украинцы живут в этой среде. Таким образом, вы не можете говорить по радио или каком-нибудь незащищенном устройстве, потому что это заглушат ли перехватят, а то и хуже – найдут, а тогда уничтожат», – сказал Годжес.

По его словам, поддерживаемые Россией командиры «оттачивают» тактику использования дронов и артиллерии на Донбассе, что позволяет им ликвидировать, в частности, украинские минометные и артиллерийские соединения.

По мнению Годжеса, США и европейские союзники должны больше сообщать миру о военных возможностях России на Донбассе. Он также заявил, что недавнее решение США предоставить Украине более совершенное вооружение, в том числе противотанковое оружие Javelin, важный сигнал, чтобы убедить россиян договориться о прекращении конфликта.

«Для этого должно быть дипломатическое решение. Россия должна в какой-то момент согласиться прекратить поддержку сепаратистов или выйти оттуда, чтобы позволить Украине восстановить контроль над ее границей с Россией», – сказал Годжес.

Он отметил, что сейчас на Донбассе около 35-40 тыс. боевиков, поддерживаемых Россией, и примерно 4-5 тыс. российских офицеров или командиров. Генерал заверил, что у Запада есть «возможность показать всем, что конкретно делает Россия на Донбассе, что было бы полезно для поддержания давления на Россию».