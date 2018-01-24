Волкер обсудил с Турчиновым закон о реинтеграции Донбасса

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обсудили закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

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Об этом дипломат сообщил в микроблоге Twitter.

«Встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым для обсуждения закона о реинтеграции, необходимость защиты прав и благосостояния украинских граждан, проживающих на Донбассе, а также необходимость мирного урегулирования ситуации на Донбассе», - отметил Волкер.

Во встрече также приняла участие посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права, и являются незаконными.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.