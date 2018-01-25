Сутки в АТО: в результате минометного обстрела боевиков ранен украинский военный

За прошедшие сутки вражеские вооруженные провокации не прекратились - российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов украинских защитников, в том числе из вооружения, которое давно должно было бы быть отведенным на установленные расстояния. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Читайте такжеПеремирие закончилось: боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного вооруженияВ пресс-центре отметили, что на Луганском направлении враг из стрелкового оружия провоцировал наших защитников возле населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На Донецком направлении и на Приазовье противник вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.

"Украинские военнослужащие ни в одном из случаев огонь в ответ не открывали, строго соблюдая Минские договоренности", - говорится в сообщении

В целом за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

"В результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь", - подытожили в пресс-центре.