Оккупанты в районе Горловки продолжают хаотично применять артиллерию (видео)

21:27, 23 января 2018
Война
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Бойцы батальона "Донбасс-Украина" после очередной вражеской атаки заметили "КрАЗ" и метко по нему отработали. 

Боевики в районе Горловки продолжают хаотично применять артиллерию. Об этом сообщает ТСН.

Бойцы батальона "Донбасс-Украина" после очередной вражеской атаки заметили "КрАЗ" и метко по нему отработали.  Как впоследствии оказалось, грузовик был как раз с русскими артиллеристами.

Как сообщал штаб АТО, в результате минометного обстрела боевиков за прошедшие сутки один украинский военный погиб.

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