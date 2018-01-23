Оккупанты в районе Горловки продолжают хаотично применять артиллерию (видео)
21:27, 23 января 2018
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Бойцы батальона "Донбасс-Украина" после очередной вражеской атаки заметили "КрАЗ" и метко по нему отработали.
Боевики в районе Горловки продолжают хаотично применять артиллерию. Об этом сообщает ТСН.
Бойцы батальона "Донбасс-Украина" после очередной вражеской атаки заметили "КрАЗ" и метко по нему отработали. Как впоследствии оказалось, грузовик был как раз с русскими артиллеристами.
Как сообщал штаб АТО, в результате минометного обстрела боевиков за прошедшие сутки один украинский военный погиб.
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