"Первые шаги на свободе": из плена боевиков освободили бойца 92-ой бригады (фоторепортаж)

Из плена боевиков на Донбассе освобожден старший солдат 92-й бригады Роман Савков, которого пленили под Красногоровкой.

Фотографии с освобожденным бойцом на своей странице в Facebook опубликовала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Роман Савков, первые шаги на свободе. КПВВ "Майорск", вблизи которого произошло освобождение нашего военнослужащего", - говорится в ее сообщении.

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Она напомнила, что военного захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств.

Геращенко рассказала, что Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников.

"На днях он помиловал одну женщину, чтобы вытащить военного. В этот раз нам отдали именно Романа. Теперь он придет лечение в военном госпитале. А мы боремся за других", - добавила она.