На Донбассе день прошел без нарушений "режима тишины"
Не зафиксировано ни одной вооруженной провокации, но один военнослужащий получил боевое травмирование.
День на Донбассе прошел без нарушений режима прекращения огня, по состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
«Сегодняшний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.
Однако, с начала суток на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование. Согласно информации, инцидент произошел во время проведения инженерных работ.
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«Во время проведения инженерных работ получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничего не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и покоя и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы», - отмечается в сообщении.
В штабе также отметили, что подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности.
Ранее президент Петр Порошенко заявил о напряженной ситуации на Донбассе и «очень высоких» угрозах суверенитету Украины, на которые ВСУ готовятся адекватно реагировать.