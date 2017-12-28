Помочь русским братьям: сербские наемники рассказали, для чего ехали на Донбасс - СМИ

В своей статье для BalkanInsight, исследовательница Мария Ристич выяснила, почему, по словам боевиков из балканский стран, они принимали участие в войне на Донбассе на стороне незаклонних вооруженных формирований, а также, как послужил Facebook в преследовании таких боевиков, передает Голос Америки.

Читайте такжеНа Донбасс зашла группа сербских наемников-снайперов - штаб АТОВ 2014 году, когда началась война на востоке Украины, много сторонников России на Балканах, в основном из Сербии, или сербы из Боснии и Герцеговины и Черногории, присоединились к пророссийским боевым подразделениям, которые действуют на Донбассе, отмечает исследовательница.

Одним из них был черногорец Марко Барович. На Родине он имел криминальное прошлое и был судим за ограбление и попытку убийства, а теперь еще и за участие в военном конфликте за рубежом. За это он был приговорен к заключению на три с половиной года.

Согласно документам судебного дела, Барович в декабре 2014 года приехал в Россию и сразу перед Новым годом поехал в Восточную Украину, где получил воинскую карточку самопровозглашенной "ДНР", говорится в статье. Военная карта свидетельствует, что он сначала служил водителем, а затем – снайпером. В октябре 2015 года его арестовали на границе Украины и России.

Прокуроры из Черногории заявляют, что одним из важнейших доказательств того, что он не только водил грузовик, как он заявлял ранее, но и принимал участие в боевых действиях, стал его аккаунт в Facebook. Он часто позировал на поле боя в униформе с винтовкой.

Суд принял публичные сообщения в социальной сети как доказательства. После предоставления доказательств, Барович признал то, как он проводил время в Украине, однако настоял, что он это делал из "нравственных и патриотических соображений".

Сообщения в социальных медиа с поля боя в Украине позволили прокурорам в Сербии и Черногории доказать то, что граждане этих стран незаконно принимали участие в военных действиях в Украине.

В апреле был вынесен приговор по этому делу. Это - важный прецедент, поскольку закон, который определял участие в боевых действиях за рубежом как преступление, был принят лишь в 2015 году.

В Сербии, где количество таких боевиков намного больше, такого рода дел не было, а было лишь досудебное урегулирование.

Примерно 24 боевика вернулись в Сербию из Украины в прошлом году и признали свою вину после доказательств, предоставленных прокуратурой. Следователи собирали доказательства в основном через социальные медиа – YouTube и Facebook.

Наиболее известным делом стало дело Радомира Покуки, бывшего представителя спецслужб, который несколько месяцев воевал в Украине и практически ежедневно размещал видео, фото и сообщения относительно его пребывания на Донбассе.

Покука заявлял, что он хотел помочь "русским братьям" из патриотических соображений, в основном как благодарность за российскую поддержку Сербии в споре в отношении Косово.

Еще один известный сербский боевик в Украине – Дежан Берич. Его недавно видели в районе Донецка с группой сербских снайперов. Берич утверждает, что его лично пригласили двое российских добровольцев, которые принимали участие в войне на Балканах в 1990-х.

Берич также говорит, что стать боевиком очень просто – нужно только сесть на самолет до Ростова-на-Дону, а затем на автобус до неконтролируемых правительством территорий Украины. Берич также регулярно размещает свои истории на Facebook и YouTube.

В Украине были выданы ордера на аресты сербских боевиков. Согласно сообщениям из Киева, практически 300 сербов воюют в рядах подконтрольных России боевиков на Донбассе, многие из которых – в так называемой группировке Вагнера.