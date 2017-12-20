Российские офицеры из СЦКК покинули Украину – ГПСУ

Российские офицеры из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон 19 декабря вечером покинули Украину, одному из них запрещено въезжать в Украину на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

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«Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вчера вечером выехали из Украины», - сообщил он и отметил, что оформление проходило в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

«При оформлении был выявлен офицер, подполковник, который посещал временно оккупированный Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска», - отметил Слободян.

По словам пресс-секретаря ГПСУ, в ходе собеседования россиянин подтвердил, что в апреле 2017 года заезжал в Крым через временно закрытый пункт пропуска «Симферополь».

«На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд в Украину на 3 года», - сообщил Слободян.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

Министерство иностранных дел Украины отметило, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава Совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.

Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из российских офицеров СЦКК заняли боевики.