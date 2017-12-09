Военные врачи рассказали о состоянии раненых в адскую ночь в АТО

Боевики устроили мощные обстрелы вдоль линии фронта АТО минувшей ночью. Вследствие их активности погибли четверо защитников Украины, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Донбассе погибли четверо украинских военных, еще один ранен – штаб АТОДвое военных положили жизнь на Светлодарской дуге, еще один под Водяным, а четвертая невосполнимая потеря произошла в районе Авдеевки. "Мы не услышали даже выстрела, били с близкого расстояния. Сразу был прилет. Вернулся к напарнику – напарник не отвечал. Сначала думал, что его, возможно, контузило. Потом, когда услышал его хриплый вздох, понял, что что-то не то", - вспоминает боец Тарас Лепетенко.

Есть также двое раненых, врачи обещают их спасти. "Минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма", - рассказал начальник 65-го военного мобильного госпиталя Павел Пилипенко.

Как сообщалось, ситуация в районе проведения АТО усложнилась, боевики целенаправленно и прицельно продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины и все чаще применяют минометы различных калибров, запрещенных Минскими договоренностями. Враг не уменьшает интенсивности обстрелов и в вечернее время, применяя беспилотники, передает пресс-центр штаба АТО.