ФСБ в Луганске задерживает сторонников Плотницкого – Минобороны

ФСБ России в оккупированном Луганске задерживает сторонников бывшего главаря террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня во время брифинга в Киеве.

«Под предлогом розыска и уничтожения так называемых членов «украинской диверсионно-разведывательной группы» в Луганске сотрудниками ФСБ РФ совместно с представителями так называемой «МГБ ДНР» проводятся выявление и арест лиц, связанных с бывшим руководством «ЛНР». Такие аресты осуществляются в том числе среди представителей «правоохранительных органов ЛНР» и главарей так называемого 2-го «армейского корпуса», - заявил он.

По словам Лысенко, с целью оправдания своих действий и создания благоприятного информационного фона для такой деятельности российскими спецслужбами распространяются сообщения о минировании административных зданий.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницкий и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганская вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий "подал в отставку" по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей.